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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:05

Врач перечислила эффективные упражнения гимнастики для кишечника

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Анастасия Тимощенко заявила, что упражнения для гимнастики кишечника помогут в борьбе с запорами.

«Каждый из нас хоть раз испытывал затруднение стула. Немедикаментозные методы борьбы с запорами включают в себя коррекцию рациона, расширение активности, в том числе при отсутствии противопоказаний, выполнение комплекса упражнений для нормализации моторики кишечника. Однако есть и противопоказания к выполнению гимнастики. К ним относятся беременность, заболевания ЖКТ в период обострения, повышение артериального давления, период менструации, наличие грыжевого выпячивания белой линии живота, пупочного кольца, пахового канала или послеоперационных грыж», — приводит слова Тимощенко Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1565000
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