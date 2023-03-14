Врач перечислила эффективные упражнения гимнастики для кишечника

Врач Анастасия Тимощенко заявила, что упражнения для гимнастики кишечника помогут в борьбе с запорами.

«Каждый из нас хоть раз испытывал затруднение стула. Немедикаментозные методы борьбы с запорами включают в себя коррекцию рациона, расширение активности, в том числе при отсутствии противопоказаний, выполнение комплекса упражнений для нормализации моторики кишечника. Однако есть и противопоказания к выполнению гимнастики. К ним относятся беременность, заболевания ЖКТ в период обострения, повышение артериального давления, период менструации, наличие грыжевого выпячивания белой линии живота, пупочного кольца, пахового канала или послеоперационных грыж», — приводит слова Тимощенко Life.ru.