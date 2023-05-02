Врач перечислила методы «лечения» акне, которыми можно сделать только хуже

Дерматолог Кристина Тогоева призвала не лечить акне мылом и гормональными средствами.

«Лосьоны, болтушки, лекарственные наружные средства, содержащие спирт, пересушивают кожу. Нарушается водно-жировая мантия кожи, и, для того чтобы ее восстановить, кожа начинает вырабатывать еще больше кожного сала. А кожное сало, в свою очередь, является благоприятной средой для размножения бактерий, в том числе Cutibacterium acnes, являющейся провокатором акне. Пилинги не по показаниям и при бесконтрольном использовании могут навредить и спровоцировать акне. Терапевтическим эффектом будут обладать салициловый, азелаиновый, молочный, резорциновый пилинги», — приводит слова Тоговой Life.ru.