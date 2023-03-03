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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:24

Врач перечислила самые опасные методы отбеливания зубов в домашних условиях

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Стоматолог Евгения Бойцова предупредила об опасных последствиях отбеливания зубов солью.

«Шлифовка активированным углем или морской солью. По советам из Интернета ее рекомендуется втирать в зубы. Механика простая: мелкие твёрдые частицы соли должны отшлифовать зубную эмаль. Но на самом деле вреда от такой процедуры больше. Таким образом можно повредить зубную эмаль и заработать гиперчувствительность, клиновидные дефекты и повышенную стираемость. Также популярно использование трехпроцентной перекиси водорода для отбеливания зубов. При неправильном нанесении этого раствора на зубы и десны можно заработать химический ожог слизистой. Также не стоит использовать яблочный уксус и лимонную кислоту», — приводит слова Бойцовой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1562331
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