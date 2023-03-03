Врач перечислила самые опасные методы отбеливания зубов в домашних условиях

Стоматолог Евгения Бойцова предупредила об опасных последствиях отбеливания зубов солью.

«Шлифовка активированным углем или морской солью. По советам из Интернета ее рекомендуется втирать в зубы. Механика простая: мелкие твёрдые частицы соли должны отшлифовать зубную эмаль. Но на самом деле вреда от такой процедуры больше. Таким образом можно повредить зубную эмаль и заработать гиперчувствительность, клиновидные дефекты и повышенную стираемость. Также популярно использование трехпроцентной перекиси водорода для отбеливания зубов. При неправильном нанесении этого раствора на зубы и десны можно заработать химический ожог слизистой. Также не стоит использовать яблочный уксус и лимонную кислоту», — приводит слова Бойцовой Life.ru.