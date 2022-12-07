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Сегодня, 14:50

Врач перечислила симптомы, которые говорят о непереносимости лактозы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Врач-терапевт и диетолог Елена Тихомирова назвала симптомы, которые говорят о непереносимости лактозы.

«Плохое усвоение молока — это непереносимость лактозы. При таком состоянии после употребления молока у человека возникают дискомфортные ощущения в желудке, такие как урчание, повышенное газообразование, боли, спазмы», — приводит Life.ru слова Тихомировой.

По словам эксперта, при таком состоянии характерна утрата фермента лактазы, который расщепляет молочный сахар на две молекулы моносахаридов — глюкозу и галактозу. Если лактоза не расщепилась в тонком кишечнике, она идет в толстый, провоцируя вздутие, метеоризм и спазмы.

Врач заявил, что если человеку знакомы эти ощущения, вероятнее всего, он страдает непереносимостью лактозы. Доктор рекомендовал заменить обычное молоко на альтернативное или безлактозное.

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Источник: https://life.ru/p/1543911
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