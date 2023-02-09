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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 16:17

Врач перечислила ужасающие последствия ношения тесного бюстгальтера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Дерматовенеролог Наталия Жовтан заявила, что ношение тесного бюстгальтера чревато кистами, папилломами, атрофией и онкологией.

«Ношение тесного бюстгальтера, тем более с жесткими косточками, непременно сказывается на состоянии кожи в зоне декольте и молочных желез. Эта нежная область активно кровоснабжена и имеет большое количество лимфатических сосудов, поэтому любое нарушение в системе кровотока приводит к застою и негативно влияет на основные физиологические функции. Ведь в связи с меняющимся в течение месяца гормональным фоном у женщины могут измениться объемы. Чем пышнее формы, тем значительнее возможны скачки. Это отражается и на состоянии кожи в области груди, замедляются процессы регенерации и обновления клеток, что способствует формированию сеточки морщин и истончению кожи. Постоянное сдавливание мышечного корсета тесным бюстгальтером, приводит к атрофии и возможному провисанию тканей», — приводит слова Жовтан Life.ru.

Она также отметила, что ношение тесного белья сопровождается постоянным травмированием кожи, что, в свою очередь, может проявляться вторичной посттравматической гиперпигментацией в зоне косточек и лямок и даже формированием ямок-углублений в мягких тканях в области плеч.

Источник: https://life.ru/p/1557509
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