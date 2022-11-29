Врач поделился способами улучшения качества сна

Врач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий Андрей Артамошкин в интервью «Рамблеру» объяснил, что на качество сна активное влияние оказывают приобретенные вредные привычки. Эксперт рекомендует отказаться от прослушивания громкой музыки, яркого освещения, долгих разговоров по телефону и использования гаджетов перед сном. Эти факторы будоражат нервную систему, мешая расслаблению и своевременному засыпанию. Глубина и качество сна ухудшаются.

По словам невролога, важно подобрать комфортные и соответствующие сезону постельные принадлежности, придумать свой ритуал, предшествующий засыпанию (одни и те же действия), ставить будильник на одно и то же время, и, если утром нужно встать пораньше, то и лечь спать нужно тоже раньше. Не употребляйте перед сном препаратов, стимулирующих психику и физическую активность.

Андрей Артамошкин обратил внимание и на то, что, если причина плохого качества сна связана с медицинскими проблемами — храп, синдром беспокойных ног, апноэ и пр., необходимо обратиться к врачу и пройти полное обследование организма, чтобы выявить проблему и исправить ее.