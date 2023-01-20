Врач предостерег от лечения кариеса народными методами

Стоматолог Юлиана Романова предупредила об опасности полоскания рта содой при кариесе.

«У нас народ очень любит делать это — содовое полоскание и содовые ванночки. То есть берется чайная или столовая ложка соды в зависимости от того, что и где кто прочитал, разводится на стакан теплой воды. Это не помогает в случаях с кариесом, это помогает при пародонтальных абсцессах, а во всех остальных ситуациях это бесполезно. Если это делать регулярно, можно заработать гастрит», — приводит слова Романовой Life.ru.