Врач предостерег от употребления кофе и алкоголя при обморожении

Врач-хирург Михаил Крылов заявил, что при обморожении пострадавшему не следует давать кофе или алкоголь.

По словам эксперта, пострадавшего нужно завести в теплое помещение, укутать одеялом, сделать сухие согревающие ватно-марлевые повязки, теплые грелки и дать теплое питье, но не кофе или алкоголь.

«Также не следует слишком интенсивно растирать обмороженные участки. Если нет волдырей, то кожу можно нежно растереть, обработать кожу водкой или спиртом и наложить чистую повязку», — приводит Life.ru слова Крылова.

Хирург добавил, что не следует самостоятельно применять какие-либо мази без назначения врача.

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