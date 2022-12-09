Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 21:00

Врач предостерег от употребления кофе и алкоголя при обморожении

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Врач-хирург Михаил Крылов заявил, что при обморожении пострадавшему не следует давать кофе или алкоголь.

По словам эксперта, пострадавшего нужно завести в теплое помещение, укутать одеялом, сделать сухие согревающие ватно-марлевые повязки, теплые грелки и дать теплое питье, но не кофе или алкоголь.

«Также не следует слишком интенсивно растирать обмороженные участки. Если нет волдырей, то кожу можно нежно растереть, обработать кожу водкой или спиртом и наложить чистую повязку», — приводит Life.ru слова Крылова.

Хирург добавил, что не следует самостоятельно применять какие-либо мази без назначения врача.

Ранее кандидат медицинских наук Михаил Кутушов объяснил, чем опасны прогулки зимой без шапки.

Источник: https://life.ru/p/1544491
Здоровье
0
Читайте также
Первый олимпийский чемпион из России — американец. Он побеждал в стрельбе, а умер на скачках
К Третьяку приставили экстрасенса, Тихонова отвезли в КГБ. Памятные моменты «Приза «Известий»
Рогозин рассказал о попадании под обстрел ВСУ в зоне спецоперации
Военкор Пегов сообщил об отводе войск ВСУ из Соледара в Славянск
В Польше назвали Западную Украину колонией Варшавы
Как получить грант
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Врачи рассказали о пользе бананов