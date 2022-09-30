Врач предупредил о вирусе, который уничтожает печень

Врач-терапевт Антон Арсеньев перечислил первые симптомы гепатита С. По его словам, как правило, диагноз ставят лишь тогда, когда орган уже разрушен.

«Гепатит С опасен тем, что проникает в клетки печени, обманывает нашу иммунную систему и долго развивается, разрушая орган. При этом никаких клинических проявлений нет. Человеческий организм просто на него никак не реагирует. Симптомы проявляются только на поздней стадии», — приводит слова эксперта радио Sputnik.

Отмечается, что больше всего шансов заразиться гепатитом С у тех, кто имеет беспорядочные незащищенные половые связи или употребляет инъекционные наркотики.

В группу риска также попадают медицинские работники, посетители некачественных салонов татуировок, маникюра и педикюра.

Первым характерным признаком этой болезни является лимонно-желтый оттенок кожи.