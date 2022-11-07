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Сегодня, 22:00

Врач предупредил о вреде красной икры для некоторых людей

Красная икра очень калорийна.
Фото Global Look Press
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Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о пользе и вреде красной икры. По ее словам, она богата витаминами, но очень калорийна.

«В ста граммах красной икры содержится 29 граммов протеинов. Этот показатель выше, чем в большинстве видов мяса и морепродуктов. Однако это протеин высокого качества и с важными аминокислотами в составе. Более того, в икре лососевых содержится D3», — приводит слова эксперта портал Life.ru.

При этом диетолог не рекомендует употреблять красную икру в большом количестве. Дело в том, что в ней много холестерина и натрия. Поэтому икру не стоит есть людям с повышенным давлением и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Если вы сидите на диете, то также стоит отказаться от этого продукта, так как он очень калорийный.

По словам Мухиной, в сутки допускается употреблять не более 30-50 граммов.

Красная икра. Что будет с организмом, если есть красную икру каждый день?
Источник: https://life.ru/p/1263310
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