Врач предупредил об опасностях использования грелки при определенных болезнях

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито предупредил об опасностях использования грелки при определенных болезнях.

«Когда мы прогреваемся, улучшается микроциркуляция — лучше приходит кровоток, а лимфа, наоборот, оттекает. Человек быстрее выздоравливает, ему становится лучше. Если ему также назначаются, например, антибиотики, то они проникают лучше, так как кровоток активизируется. При острых инфекционных заболеваниях, например, при кашле с мокротой, прогревание только увеличит рост бактерий», — приводит Life.ru слова Жито.

Эксперт добавил, что также положительного эффекта не удастся достичь при использовании грелки для лечения зубной боли, но отметил, что этот метод может помочь при дискомфорте в спине.

«Если спазмы при грыже неосложненные, то прогревание способствует расслаблению мышц, притоку крови. Но если в спинном мозге не грыжа, а опухоль, например, метастаз, то прогревание только лишь выраженно усугубит течение заболевания и ускорит наступление осложнений», — заявил Жито.

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