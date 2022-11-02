Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Видео
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 08:00

Врач предупредил об увеличении числа ВИЧ-инфицированных в России

Ольга Стрельникова
Telegram Новости

Руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский предупредил о росте числа инфицированных вирусом иммунодефицита человека. На сегодняшний день ВИЧ-положительными являются около 1% россиян.

«В России ВИЧ тоже достиг довольно больших успехов, к сожалению. До 1,5 миллиона граждан у нас инфицированы», — говорит специалист в интервью РБК.

Прошлогодние показатели зараженных СПИДом были на отметке 0,8%. Перспективы неутешительные. Вадим Покровский говорит о прибавлении 660 000 предполагаемых пациентов в будущем, а точнее, к 2030 году.

Роспотребнадзор обеспокоен и тем, что чаще всего вирус иммунодефицита обнаруживается у трудоспособного, активного населения.

Здоровье
6
0
Читайте также
Паоло Ваноли: «Думаю, однажды могу вернуться в «Спартак»
«И пошел разговляться...» Как американский боец поразил Емельяненко поглощением водки
Украинский беженец пожаловался на трудную жизнь в Канаде
Источник сообщил об использовании РФ крылатых ракет Х-32 в рамках спецоперации
Causeur предложил РФ продавать ЕС нефть дешевле в обмен на страхование ее доставки
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Травы, шапки и лучший веник: Составлен список необходимых вещей для похода в баню

Роспотребнадзор рассказал о проекте «Санитарный щит»