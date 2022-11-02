Врач предупредил об увеличении числа ВИЧ-инфицированных в России

Руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский предупредил о росте числа инфицированных вирусом иммунодефицита человека. На сегодняшний день ВИЧ-положительными являются около 1% россиян.

«В России ВИЧ тоже достиг довольно больших успехов, к сожалению. До 1,5 миллиона граждан у нас инфицированы», — говорит специалист в интервью РБК.

Прошлогодние показатели зараженных СПИДом были на отметке 0,8%. Перспективы неутешительные. Вадим Покровский говорит о прибавлении 660 000 предполагаемых пациентов в будущем, а точнее, к 2030 году.

Роспотребнадзор обеспокоен и тем, что чаще всего вирус иммунодефицита обнаруживается у трудоспособного, активного населения.