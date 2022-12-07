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Сегодня, 16:50

Врач предупредила о серьезных последствиях сна в линзах

Иван Торопцев
Корреспондент
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Врач-офтальмолог Анастасия Киселе предупредила о серьезных последствиях сна в линзах.

По ее словам, это может грозить не только сухостью в глазах, но и воспалением роговицы, что может привести к острому кератиту, выражающемуся в резкой боли, слезотечению, светобоязни и стойкому снижению зрения.

«Ношение контактных линз увеличивает риск заражения бактериальной инфекцией, особенно если использовать контактные линзы во время сна. Бактериальные инфекции могут быть вызваны разными типами бактерий, такими как синегнойная палочка или золотистый стафилококк», — приводит Life.ru слова Киселе.

Также эксперт добавила, что сон в линзах и их длительное ношение значительно снижают количество кислорода, поступающего в роговицу, повреждают ее поверхность и влияют на способность к регенерации клеток, лишь повышая риск заражения.

Ранее офтальмолог Эльвира Сюняева рассказала о правилах использования контактных линз.

Источник: https://life.ru/p/1543955
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