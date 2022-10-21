Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 12:50

Врач признала опасным употребление льняного масла натощак

Ольга Стрельникова

Гастроэнтеролог Елена Морошкина в интервью «КП» рассказала, что употребление льняного или любого иного растительного нерафинированного масла натощак приводит к усиленному сокращению желчного пузыря.

«Если в желчном пузыре есть камни — они могут перекрыть собой желчный проток и вызвать ситуацию, которая потребует оперативного лечения, — пояснила врач. — Более того, поврежденная слизистая намного хуже усваивает полезные вещества и витамины».

Употребление масел на голодный желудок наносит повреждения слизистым оболочкам желудочно-кишечного тракта и умножает нагрузку на поджелудочную железу. Оно может спровоцировать рвоту, острые боли, изменение цвета мочи и кожи.

Правильным эксперт назвала употребление масел в ходе еды, без дополнительного нагрева.

Здоровье
1
Читайте также
Суперматчи наших звезд: Капризов зарешал в овертайме, Свечников сделал хет-трик
Дуэль Махачев — Оливейра: «Это его счастье, что Хабиб завершил карьеру»
В Британии рассказали подробности ухода Трасс в отставку
Медведев пригласил Маска на День Победы в Москву
Швеция ограничилась отпиской на предложение РФ вместе расследовать ЧП на «Северных потоках»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Академик назвал факторы, вызывающие смертельную онкологию