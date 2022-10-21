Врач признала опасным употребление льняного масла натощак

Гастроэнтеролог Елена Морошкина в интервью «КП» рассказала, что употребление льняного или любого иного растительного нерафинированного масла натощак приводит к усиленному сокращению желчного пузыря.

«Если в желчном пузыре есть камни — они могут перекрыть собой желчный проток и вызвать ситуацию, которая потребует оперативного лечения, — пояснила врач. — Более того, поврежденная слизистая намного хуже усваивает полезные вещества и витамины».

Употребление масел на голодный желудок наносит повреждения слизистым оболочкам желудочно-кишечного тракта и умножает нагрузку на поджелудочную железу. Оно может спровоцировать рвоту, острые боли, изменение цвета мочи и кожи.

Правильным эксперт назвала употребление масел в ходе еды, без дополнительного нагрева.