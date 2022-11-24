Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

24 ноября, 20:00

Врач раскрыла причины хронически усталого взгляда

Иван Шитик
Корреспондент
Усталый взгляд.
Фото Unsplash
Telegram Дзен

Дерматокосметолог Татьяна Малышева рассказала, что особенности лица и проблемы со здоровьем — причины хронически усталого взгляда.

В последнее время этот неприятный недуг ярко наблюдается у известной американской поп-певицы Бритни Спирс.

«Бритни Спирс лежала в психиатрической клинике и не раз находилась на грани нервного срыва. При стрессе в организме вырабатывается такой гормон, как кортизол, который не только приводит к общему снижению иммунитета, но и негативно сказывается на коже. Звезда не скрывает проблемы со здоровьем, а мы наблюдаем возникновение темных кругов», — сказала врач Life.ru.

Темные круги под глазами придают лицу нездоровый, осунувшийся, изможденный вид, визуально делают человека старше и непривлекательнее, продолжила Малышева. Причиной тому служат особенности строения лица: в параорбитальной области эпидермис состоит из меньшего количества рядов клеток — здесь тоньше роговой слой и совсем отсутствует зернистый. Помимо темных кругов, на данном участке могут появляться также и морщинки.

Наиболее распространенной причиной появления темных кругов под глазами являются переутомление и хроническое недосыпание. Недостаток сна придает коже бледность, тусклый цвет, отчего сосуды становятся более видимыми, а под глазами залегают фиолетовые тени.

Источник: https://life.ru/p/1541110
Здоровье
0
Читайте также
Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира
Самое спорное судейство на ЧМ. Бельгию спасли арбитр и Куртуа
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Названы несколько повседневных вещей, которые незаметно разрушают мозг

Диетолог объяснила, какие сахарозаменители опасны