Врач раскрыла восемь категорий людей, которым противопоказаны контактные линзы

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Офтальмолог Светлана Миргородская объяснила, кому противопоказано носить контактные линзы.
«Способ контактной коррекции зрения зарекомендовал себя как хороший метод коррекции аномалий рефракции, но, к сожалению, есть ряд ограничений к использованию контактных линз. Например, воспалительные заболевания глаз: конъюнктивиты, кератиты, блефариты, дакриоциститы, увеиты, склериты, иридоциклиты. До разрешения воспалительного процесса. Также большую роль играют особенности анатомии глаза, в том числе птоз века, косоглазие более 15?, плоская или крутая роговица, подвывих хрусталика. Третьим фактором, запрещающим носить контактные линзы, является патология роговицы. Речь идет о кератоконусе и нарушении иннервации роговицы. Среди противопоказаний — в том числе нарушение слезопродукции (повышенное слезоотделение, выраженный синдром сухого глаза, дисфункция мейбомиевых желез) и общие заболевания (психические расстройства, сахарный диабет, бронхиальная астма, туберкулез, ВИЧ). Стоит воздержаться от ношения линз при простудных заболеваниях и их осложнениях. Поэтому так важно оценивать особенности строения глаз и риски осложнений при выборе способа коррекции и при подборе контактных линз», — приводит слова Миргородской Life.ru.