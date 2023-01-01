Врач рассказал, что может стать причиной алкогольной зависимости

Агентство «Москва» опубликовало рекомендации врача психиатра-нарколога высшей квалификационной категории, заведующего клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентина Скрябина о том, как избежать развития алкогольной зависимости. По словам специалиста, воодушевление накануне предстоящего застолья должно насторожить, если главная его цель — выпить, чтобы расслабиться и снять напряжение.

Безобидные с виду признаки могут быть первыми сигналами о формировании алкозависимости. «Если вы отмечаете в себе появление желания выпить, более того, предвкушение застолья, смакование и планирование предстоящих посиделок со спиртным, — все это является веским поводом задуматься о том, что ваши отношения с алкоголем нужно как можно скорее пересмотреть», — предупредил медик.

Также Валентин Скрябин призвал быть внимательнее в период застолий людям, чувствительным к алкоголю. Опьянение в их случае происходит быстрее и протекает тяжелее, чем у других.

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