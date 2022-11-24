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24 ноября, 17:00

Врач рассказал, что различают несколько причин возникновения храпа

Иван Шитик
Корреспондент
Храп.
Фото Global Look Press
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Врач-гастроэнтеролог сервиса по управлению здоровьем Азамат Габуев рассказал, что различают несколько причин возникновения храпа, в зависимости от них методики лечения будут отличаться.

Помочь может снижение массы тела, отказ от курения, применение противовоспалительных спреев, использование носовых расширителей и специальных стоматологических приспособлений и даже оперативное лечение. Иногда состояние пациента улучшается за счет позиционной терапии — смены позы для сна, подушки или матраса. Однако уточнить диагноз и назначить лечение должен только врач-оториноларинголог.

«В ряде ситуаций от храпа не удается избавиться, даже если причина найдена. В такой ситуации используют приборы для респираторной поддержки во время сна: пациенты спят в специальной маске, которая подключена к аппарату. Он помогает человеку дышать в физиологическом ритме на протяжении сна. Подобрать и настроить такой аппарат может врач-оториноларинголог или сомнолог», — рассказал собеседник Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1541095
Здоровье
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