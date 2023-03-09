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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 13:38

Врач рассказал, как избавить ребенка от страха ходить к стоматологу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Стоматолог Александр Черных рассказал, как налаженный контакт с врачом поможет ребенку избавиться от страха.

«Обычно достаточно установить контакт с врачом. Врач должен стать для ребенка знакомым человеком, которому можно доверять. И тогда ребенок перестает бояться и дает врачу сделать во рту все, что нужно. У взрослых, между прочим, та же история. До тех пор, пока стоматолог остаётся фигурой безликой, — есть страх. К тому же родителям не следует говорить детям, что врач «только посмотрит» или же фразу «будет не больно», так как они лишь настораживают детей и могут вызвать дополнительные вопросы. При этом водить на прием к зубному ребенка лучше с ранних лет, тогда у врача будет возможность постепенно наладить с ним контакт. Говоря об обмане или же «подкупе» при первом походе лучше вообще ничего не говорить и не обещать чаду. Но если такой опыт уже есть, то лучше ребенка мотивировать. А мотивацию можно разделить на истинную мотивацию и внешний стимул. Если мы говорим ребенку: «Ты хочешь быть здоровым?» — это опора на внутреннюю, истинную мотивацию. Конфетка, игрушка — внешний стимул. Ребенок не должен ни для кого идти к врачу: ни для мамы, ни для папы. Хотя внешнее подкрепление можно использовать», — приводит слова Черных Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1563717
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