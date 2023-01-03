Врач рассказал, как избежать новогодних травм

Заместитель главного врача по медицинской части, заведующий подстанцией № 59, врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С.Пучкова департамента здравоохранения города Москвы Евгений Данилов в интервью «Мосленте» рассказал, что обращения за помощью в новогоднюю ночь не сильно отличаются от повседневных, но процент их выше.

Люди по-прежнему испытывают сложности из-за сердечно-сосудистых патологий, хронических заболеваний, проблем с органами пищеварения и травм. Последние случаются в основном из-за пресловутых пробок от шампанского, неправильного обращения с бенгальскими огнями, при запуске фейерверков и петард.

После неосторожного катания на горках и катках обращаются с переломами костей предплечья и голеностопа. Случаются также травмы из-за неблагоприятных погодных условий и гололеда. Больше всего среди пострадавших, по словам специалиста, мужчин и детей.

«Я работаю на скорой уже 15-й год, но чего-то особенного, эксклюзивного в моей практике за все это время не было. Как правило, мы приезжаем на довольно банальные случаи, которые в том числе связаны с чрезмерным употреблением алкоголя», — предостерег Евгений Данилов.

Количество вызовов увеличивается с 3 января, поскольку многие до сих пор уверены, что в первые дни праздников медицинские учреждения вообще не работают. Но это не так — меняется режим работы, но всегда есть дежурные специалисты. Чтобы уберечь себя от необходимости обращаться в медицинские службы, Евгений Данилов посоветовал не забывать о своей безопасности, не пренебрегать обувью, препятствующей скольжению, передвигаться осторожно, при падении группироваться и главное — не злоупотреблять алкоголем.

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