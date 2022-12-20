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Сегодня, 14:15

Врач рассказал, как избежать сезонного гриппа в преддверии Нового года

Ольга Стрельникова
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Инфекционист Николай Малышев в интервью Lenta.Ru рассказал, что лучшая мера профилактики гриппа в преддверии новогодних праздников — отказ от участия в корпоративах и прочих мероприятиях с большим скоплением людей.

«Люди должны понимать, что если идут на корпоратив, то могут заболеть, потому что какая на корпоративе социальная дистанция, когда все вплотную разговаривают. Туда не ходим и не болеем», — пояснил врач.

При этом доктор Малышев верно подметил, что каждый решает сам, посещать массовые мероприятия или нет. В свою очередь, Роспотребнадзор сообщает, что эпидемиологическая ситуация на данный момент в России не нуждается в ограничительных мерах.

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