Врач рассказал, как влияют перепады температуры на гипертоников

Врач, кардиохирург высшей категории НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова Минздрава России Андрей Титаренко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, кто такие метеозависимые люди и как сказываются на их самочувствии перемены в погоде и перепады температур. «Понятие «метеозависимость» говорит о том, что организм человека чутко реагирует на перепады атмосферного давления, температуры и влажности, причем не только связанные с погодными условиями, но и, например, в бане», — пояснил врач. Резкое повышение атмосферного давления или влажности для таких людей увеличивает вероятность гипертонического криза — наиболее частое осложнение, характерное для больных гипертензией, при этом артериальное давление поднимается до 180/120 мм.рт.ст. и выше. «При случившемся гипертоническом кризе рекомендуется регулярный прием терапии, прописанной кардиологом, включая спазмолитики и мочегонные», — рассказал Андрей Титаренко.

Метеозависимость не относится к заболеваниям. Это комплекс неких симптомов, которые проявляются как реакция на изменение погоды (температуры, влажности, давления) у людей с различными патологиями, создающими препятствие для быстрой адаптации организма к окружающей среде. «Метеозависимый человек или нет, можно определить только путем наблюдений, по собственным ощущениям», — отметил кардиохирург. Метеозависимые люди могут ощущать слабость, головную боль, мигрени, испытывать тошноту и иные болезненные состояния.

Также Андрей Титаренко обратил внимание на то, что у людей с тяжелокоррегируемым артериальным давлением на морозе может возникнуть вазоспазм, при котором происходит сужение сосудов, появляются сильные головные боли. Из-за этого регулировать артериальное давление у такого человека становится еще сложнее. «Если с погодой ничего не поделаешь, то от посещения бани можно и воздержаться», — резюмировал Андрей Титаренко.