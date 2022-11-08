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Сегодня, 17:05

Врач рассказал, каким должен быть правильный завтрак

Ольга Стрельникова
Завтрак.
Фото Global Look Press
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Эндокринолог дал рекомендации, что есть на завтрак.

Главный врач и сооснователь клиники BMP, эндокринолог Роман Терушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что завтрак должен состоять из сочетания жиров, белков и неограниченного количества овощей. Белки насытят организм, а жиры дадут запас энергии до следующего приема пищи. Энергии жиров хватит на 4-5 часов. «Жиры и белки являются строительным материалом для организма, а углеводы — только энергией», — пояснил врач.

Эксперт рекомендует вовсе отказаться от быстрых углеводов на завтрак. Они провоцируют повышение инсулина и выброс гормона стресса кортизола, что повышает аппетит. В жировые отложения изначально отправляется именно избыток углеводов.

Здоровье
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