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13 декабря, 20:15

Врач рассказал, на каких продуктах нельзя экономить

Ольга Стрельникова
Фото Freepik
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Экономия должна быть экономной, но не опасной для здоровья. Об этом в беседе с изданием «Доктор Питер» рассказал эндокринолог и токсиколог Олег Ирышкин. «Нельзя экономить на белоксодержащих продуктах, таких, как рыба, белое мясо и бобовые, — благодаря им организм получает положенную норму аминокислот. Необходимы и качественные ненасыщенные жиры — жирная рыба, льняное, рыжиковое, оливковое масла. Высокое содержание омега-3 и омега-9 укрепляют ногти и волосы, делают кожу более упругой. Жирная рыба должна появляться в рационе минимум 2 раза в неделю» — пояснил врач.

По мнению Олега Ирышкина, не стоит экономить на фруктах, овощах и молочных продуктах. Особенно это касается сыров, поскольку дешевые аналоги содержат заменители молочного жира — трансжиры. «По этой причине стоит выбирать и качественные кондитерские изделия с натуральным составом. Маргарин в дешевых сладостях также преобразовывается в трансжиры. Лайфхак: если в составе сталкиваетесь с незнакомыми элементами — оставьте товар на полке», — дал рекомендацию эндокринолог.

Сэкономить Олег Ирышкин советует на сложных углеводах, например, на крупах. Брать не дорогие киноа и булгур, а гречку и перловку. Они содержат массу полезных микроэлементов и имеют демократичную цену.

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