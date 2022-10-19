Врач рассказал о серьезном спаде рождаемости в северной столице

Акушер-гинеколог Виталий Беженарь рассказал о том, что за последние пять лет рождаемость в Санкт-Петербурге снизилась на 15%. Немного стабилизировать обстановку на время помогла пандемия и введенный локдаун.

«Вот обобщенный портрет женщины, которая приходит сейчас в роддом: это женщина 30-34 лет, а с первым ребенком — женщина 25-29 лет. Женщин до 25 лет, рожающих второго ребенка, практически нет. То есть нюансы объективные. Заставить россиянку родить трех-четырех детей мы не можем», — констатирует врач.

К сентябрю в северной столице родились более 34 тысяч детей, почти половина из них стали для своих родителей первым ребенком в семье. Вторыми родами являлись каждые третьи. На четвертого, пятого и т.д. ребенка решились только 5% женщин. Прогноз на остаток 2022 года, по мнению специалиста, неутешительный.