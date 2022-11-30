Врач рассказал о средствах, которые не подходят для лечения горла

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с news.ru предупредил, что использование спиртосодержащих средств для лечения горла чревато усугублением отека и воспаления. Ухудшить состояние больного горла, по словам специалиста, могут народные методы лечения с применением соков чеснока, лука, свеклы или редьки. Они содержат кислоты, обжигающие слизистую.

Если у вас заболело, воспалилось горло и носоглотка, больно глотать, — Владимир Зайцев рекомендует временно исключить из рациона алкоголь, острые и кислые продукты, а также жареные и соленые блюда. Улучшить состояние слизистой, по словам отоларинголога, поможет теплое молоко высокой жирности. Если в него добавить сливочное масло, это на некоторое время смягчит горло, уберет отек и воспаление.