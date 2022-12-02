Врач рассказал, почему опасно ходить зимой без шапки

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Кандидат медицинских наук Михаил Кутушов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что зимние прогулки без головного убора с целью сохранить прическу или по любой другой причине, могут привести к отиту, синуситу и обморожению ушей. Самое безобидное из списка возможных последствий — головные боли, возникающие из-за спазмов сосудов.
О том, когда пора надевать шапку, какие головные уборы могут ее заменить, а какие бесполезны, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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