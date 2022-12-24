Врач рассказал, снижается ли иммунитет после удаления миндалин

Лор Ирина Костянова рассказала, снижается ли иммунитет после удаления миндалин. По словам врача, небные миндалины состоят из лимфоидной ткани и выполняют защитную функцию. Впрочем, их удаление не оставляет организм без иммунитета, но в каждом случае, необходимо выслушать рекомендации врача.

«Удаление небных миндалин, или тонзиллэктомия, всегда производится по строгим показаниям, основными из которых являются рецидивирующие БГСА-ассоциированные тонзиллофарингиты с эпизодами и частотой повторения более трех раз в год, паратонзиллярный абсцесс и апноэ сна. В таких случаях риски развития тяжелых осложнений очень высоки», — цитирует врача Life.ru.

Лор добавила, что тонзиллэктомия проводится только в стадии декомпенсации, когда ткань не выполняет необходимую функцию и наносит вред организму.