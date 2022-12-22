Врач рассказал, почему необходимо проветривать комнату

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Сергей Васильев призвал россиян проветривать квартиры.

Помещения, лишенные притока свежего воздуха, накапливают размножающиеся вирусы и бактерии, а также различные аллергены и вредные вещества, которые выделяют наши синтетические покрытия, полы, мебель, игрушки", — приводит слова Васильева Life.ru.

К тому же батареи сильно сушат воздух, снижая в закрытых помещениях влажность до 30 процентов. По словам врача, такой же показатель в пустынях, поэтому квартиры, которые не проветриваются, «превращаются в Сахару». В большинстве случаев бактерии и вирусы покидают организм человека при откашливании и высмаркивании. Однако если слизистые, на которых микробы всегда оседают, высушены, то они начинают проникать внутрь. Так же получается с аллергенами и чужеродными белками.

«Есть простое правило, следуя которому можно избежать вышеуказанных проблем: проветривайте помещения, особенно спальню. Проветривайте, открывая окно настежь на короткое время или на щелевое проветривание на всю ночь. Главное, избегайте сквозняков», — добавил Васильев.