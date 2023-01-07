Врач рассказала, чем может быть опасно принятие ванны

Кандидат медицинских наук, врач Ирина Юзуп в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что злоупотреблять водными процедурами не стоит, иначе вместо пользы рискуете навредить себе. Длительное принятие ванны расширяет кровеносные сосуды, понижает давление, увеличивает нагрузку на сердце, иссушает кожный покров. Разница температуры воды и воздуха может привести к простуде.

Ванны с солью и травами назначают при тревожных расстройствах и проблемах с кожей. Без нужной дозировки они приведут к аллергии, а в некоторых случаях даже к ожогу.

Можно ли принимать ванну каждый день и как долго можно сидеть в воде, читайте в полной версии материала в «СЭ».