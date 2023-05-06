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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 22:10

Врач рассказала, чем может кончиться путешествие без дорожной подушки для шеи

Ана Горшкова
Корреспондент
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Во время длительных перелетов и переездов, когда человек сидит на протяжении нескольких часов, стоит пользоваться подушкой для шеи, иначе может возникнуть мышечный зажим. Об Life.ru рассказала врач-невролог медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» Елена Мирошник.

«Для шеи [при использовании подушки] есть опора, и мышечный корсет расслабляется, а за ним и воротниковая зона, то есть трапецевидные мышцы, грудные мышцы. Таким образом, не происходит сильного мышечного зажима, что приведет к миофасциальному синдрому или даже миозитам, если это длительные и достаточно частые переезды», — приводит слова Мирошникой Life.ru.

По словам врача, подушка помогает расслабиться шейно-воротниковой зоне. Всё дело в определенной форме, которая напоминает букву С.

«Определенных правил по использованию нет. [Необходимо] выбрать себе [подушку] по степени жесткости, потому что они есть пожестче, есть помягче, и пользоваться ею при переездах и в путешествиях», — заключила Мирошник.

Источник: Life.ru
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