Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 12:40

Врач рассказала, чем опасны электронные сигареты

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Врач-терапевт Анастасия Шустова рассказала, чем опасны электронные сигареты.

По словам эксперта, помимо появления никотиновой зависимости использование электронных сигарет способствует усилению кашля у подростков и ассоциируется с обострением бронхиальной астмы. Также содержащиеся в таких сигаретах масла могут вызвать тяжелый бронхоспазм и острую дыхательную недостаточность.

«Аэрозоль электронных сигарет может вызывать сбой в работе некоторых клеток человеческого организма. Вероятно, это может вызывать неблагоприятные последствия для репродуктивного здоровья», — приводит Life.ru слова Шустовой.

Ранее врач-нарколог Даниил Петров рассказал о вреде электронных сигарет.

Источник: https://life.ru/p/1541719
1
0
Читайте также
«По очкам мы в ММА победили»: что говорили в «Зените» и «Спартаке» после драки
Масштабная драка после матча «Зенит» — «Спартак»: команды сошлись стенка на стенку, в ход пошли удары кулаками и ногами
Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве заявила, что потеряла сознание
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку на поле
Суд арестовал избившего соседа по салону самолета Москва – Петербург врача
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нутрициолог рассказала о продуктах, богатых витаминами группы В

Нарколог Грувман рассказал о смертельной опасности энергетиков