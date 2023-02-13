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Стиль жизни и ЗОЖ

13 февраля, 23:30

Врач рассказала, чем Рианне может грозить наступившая сразу после родов беременность

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Дайва Пикаускайте заявила, что Рианна может столкнуться с опасными осложнениями при второй беременности.

«Важную роль играет способ родоразрешения в предыдущую беременность. Риск разрыва матки у пациенток, перенесших кесарево сечение, очень высок, если следующая беременность наступила в течение шести месяцев после операции. Еще выше риск врастания плаценты в послеоперационный рубец при слишком раннем наступлении следующей беременности. Но в последнее время появляется довольно большое количество исследований, утверждающих, что наступление беременности менее чем через 12 месяцев после предыдущей не повышает риск неблагоприятных исходов», — приводит слова Пикаускайте Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1558435
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