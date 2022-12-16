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16 декабря, 17:00

Врач рассказала, что перед Новым годом аптечку стоит пополнить сорбентами и жаропонижающими

Анна Горшкова
Корреспондент
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Чтобы избежать плохого самочувствия после или во время новогодних застолий, необходимо добавить определенные лекарства в аптечку, рассказала врач-терапевт Анастасия Квасова.

Некоторые продукты на праздничном столе могут вызвать пищевые расстройства, отметила специалист, поэтому хорошо иметь в аптечке сорбенты. Кроме того, такие препараты помогут избавиться и от алкогольной интоксикации. По словам медика, также нелишним в новогодней аптечке будут ферментные препараты для улучшения пищеварения.

«Из-за обилия угощений желудочно-кишечный тракт может «подустать». Насладиться новогодними салатами помогут препараты панкреатина. Принимайте их во время или сразу после еды», — приводит слова Квасовой Life.ru.

Нередко праздник может омрачить внезапная простуда, поэтому рекомендуется запастись жаропонижающими и средствами от обезвоживания, подходящими как детям, так и взрослым. Речь идет о препаратах, содержащих ибупрофен и парацетамол.

При посещении общественных мест в новогодние каникулы также не стоит забывать про антисептик. В заключении врач напомнила людям с хроническими заболеваниями о необходимости заранее запастись лекарствами, которые нужно принимать регулярно.

Источник: https://life.ru/p/1546095
Здоровье
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