Врач рассказала, что перед Новым годом аптечку стоит пополнить сорбентами и жаропонижающими

Чтобы избежать плохого самочувствия после или во время новогодних застолий, необходимо добавить определенные лекарства в аптечку, рассказала врач-терапевт Анастасия Квасова.

Некоторые продукты на праздничном столе могут вызвать пищевые расстройства, отметила специалист, поэтому хорошо иметь в аптечке сорбенты. Кроме того, такие препараты помогут избавиться и от алкогольной интоксикации. По словам медика, также нелишним в новогодней аптечке будут ферментные препараты для улучшения пищеварения.

«Из-за обилия угощений желудочно-кишечный тракт может «подустать». Насладиться новогодними салатами помогут препараты панкреатина. Принимайте их во время или сразу после еды», — приводит слова Квасовой Life.ru.

Нередко праздник может омрачить внезапная простуда, поэтому рекомендуется запастись жаропонижающими и средствами от обезвоживания, подходящими как детям, так и взрослым. Речь идет о препаратах, содержащих ибупрофен и парацетамол.

При посещении общественных мест в новогодние каникулы также не стоит забывать про антисептик. В заключении врач напомнила людям с хроническими заболеваниями о необходимости заранее запастись лекарствами, которые нужно принимать регулярно.