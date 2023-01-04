Врач рассказала, что произойдет, если отказаться от алкоголя на месяц

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Доктор Кэтрин Карни в разговоре с The Telegraph рассказала, что отказ от алкоголя на месяц способствует улучшению физического и психологического здоровья.
Происходит нормализация кровяного давления и режима сна, появляется бодрость, снижается риск сердечно-сосудистых и других заболеваний. Об этом рассказал телеканал «Мир-24».
Также врач предупредила, что активное употребление алкоголя приводит не только к различным физическим патологиям, но и чревато ухудшением ментального здоровья. По ее словам, до 56 процентов британцев выпивают, чтобы расслабиться и снять нервное напряжение. Однако подобное облегчение носит временный характер и приносит еще больше проблем.
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