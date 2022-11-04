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Сегодня, 12:00

Врач рассказала, к чему может привести использование хлоргексидина

Ольга Стрельникова
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Врач предупредила о последствиях использования хлоргексидина не по назначению.

Эпидемиолог Оксана Чикина в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала, что хлоргексидин относится к средствам, которые должны рекомендоваться врачом, а не выбираться самостоятельно для постоянного использования. «При длительном применении водного или спиртового раствора хлоргексидина биглюконата может начаться зуд кожи, дерматиты», — предупреждает врач.

Регулярное использование хлоргексидина для полоскания ротовой полости может привести к достаточно устойчивому окрашиванию эмали зубов. Помимо этого, произойдет нарушение в восприятии вкусов.

При единоразовом применении хлоргексидин способен сохранять свое действие до двух суток. Он препятствует распространению бактерий и вирусов на поверхности, но при этом проникает и в глубь тканей. Отсюда столь неожиданные последствия.

Здоровье
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