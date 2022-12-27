Врач рассказала, как дать детям лекарство, если таблетка слишком большая

Логопед-дефектолог Юлия Покровская рассказала, как дать детям лекарство, если таблетка слишком большая. Она сообщила, что ее можно измельчить в порошок и дать вместе с водой в ложке или с помощью шприца.

«Сухой порошок трудно глотать не только малышам, но и взрослым. Можно растолочь в одной ложке с помощью другой, потом добавить туда воды. И обильно запить», — цитирует Life.ru Покровскую.

По словам медика, если таблетка в оболочке, которую нельзя открывать, то можно сделать небольшой глоток воды, а затем глотать таблетку с большим количеством воды.

Покровская отметила, что большинство лекарств нельзя запивать молочными продуктами или соками. А при назначении таблеток лучше всего проконсультироваться с врачом.