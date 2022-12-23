Врач рассказала, как дыхание над картошкой при простуде может обжечь слизистую

Врач-оториноларинголог Александра Найденова рассказала, что врачи не назначают простывшим пациентам дышание над картошкой в качестве терапии, ведь это не является доказанной медицинской манипуляцией.

«Из картофеля при его остывании выделяются различные вещества, на которые у человека может быть аллергия, что может вызвать отек. К тому же если у человека есть гнойное воспаление в лор-органах, такая процедура только усугубит его течение. Также можно получить ожог слизистых дыхательных путей. Сильное прогревание слизистой носа вызывает обильное отхождение слизи, что может послужить ухудшением в течение болезни», — отметила Найденова в интервью Life.ru.

Специалист категорически рекомендовала избегать такого способа самолечения и не использовать его даже в качестве профилактики, ведь никакой пользы он принести не может.