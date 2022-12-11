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11 декабря, 15:30

Врач рассказала, как не нарваться на плохой препарат, собираясь на уколы красоты

Мария Гусева
Омолаживающие процедуры.
Фото ArtPhoto_studio/Freepik
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Врач-косметолог и дерматолог Зарема Челебова рассказала, как отличить хорошие препараты от плохих. Легальным препаратам выдается регистрационное удостоверение (РУ) после проверки экспертами.

«Среди надписей на русском языке вам нужно найти строчку с регистрационным удостоверением. Она может выглядеть следующим образом: «РУ № АБВ1234» или «Регистрационное удостоверение № АБВ12345». Нет данной строчки — нет РУ. Клинические испытания не пройдены. Препарат потенциально опасен», — цитирует Life.ru Челебову.

Медик сообщила, что есть «белые» и «черные» препараты. Косметолог напомнила, что в 2021 году в числе незарегистрированных были биоревитализанты, филлеры и ботулотоксины. Причем рассказать о качестве последних может приложение «Честный знак» — это государственная система маркировки лекарств для предотвращения подделок. Для этого достаточно отсканировать штрихкод на коробке препарата.

Источник: Life.ru
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