Врач рассказала, как сохранить красоту и здоровье кожи рук

Косметолог Раиса Дарсигова рекомендовала постоянно увлажнять кожу рук и защищать от солнца.

«Ручки нужно постоянно защищать. В холодное время надевать перчатки ежедневно, обязательно увлажнять очень хорошо. Если какие-то бьюти-уходы — прекрасно. В холодное время помогают парафиновые ванночки. Если идет гиперпигментация, то хорошо крем с ретинолом. Нужно всегда защищать руки от воздействия ультрафиолета. Для более глубокого лечения или избавления от морщин Дарсигова посоветовала вводить в кожу гиалуроновую кислоту», — приводит слова Дарсиговой Life.ru.