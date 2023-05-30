Врач рассказала, как сохранить здоровье и красоту ног этим летом

Косметолог Татьяна Баллирано заявила, что сухость пяток в 90% случаев является признаком грибка.

«Всегда нужно помнить, что ноги должны быть в сухости и должна быть удобная обувь из натуральной кожи. Потому что, к сожалению, основной враг кожи на ногах — это грибок. Раз в недельку хорошо сделать либо ванночку для ног с успокаивающими травами, либо просто после душа использовать скрабирующие средства. Причем как для подошвы, так и тыла стопы использовать пилочку для огрубевших частей и обязательно смазывать кремом всю поверхность стопы и ног», — приводит слова Баллирано Life.ru.