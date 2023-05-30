Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Есть
Не болеть
Тренироваться
Узнавать
Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 15:50

Врач рассказала, как сохранить здоровье и красоту ног этим летом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Косметолог Татьяна Баллирано заявила, что сухость пяток в 90% случаев является признаком грибка.

«Всегда нужно помнить, что ноги должны быть в сухости и должна быть удобная обувь из натуральной кожи. Потому что, к сожалению, основной враг кожи на ногах — это грибок. Раз в недельку хорошо сделать либо ванночку для ног с успокаивающими травами, либо просто после душа использовать скрабирующие средства. Причем как для подошвы, так и тыла стопы использовать пилочку для огрубевших частей и обязательно смазывать кремом всю поверхность стопы и ног», — приводит слова Баллирано Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1582881
0
Читайте также
МО РФ заявило о предотвращении атаки восьми украинских дронов на Москву
Очевидцы рассказали о повредившем дом в Москве взрыве
Что известно об атаке беспилотников в Москве и Подмосковье. Главное
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пластический хирург Ведров заявил, что лицо стареет раньше тела из-за качества кожи

Семейный психолог дал совет как поддержать детей накануне ЕГЭ