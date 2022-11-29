Врач рассказала, как сохранить зубы здоровыми до старости

«Рамблер» опубликовал советы врача-стоматолога Эльвиры Бобковой, рассказавшей о том, что сохранить здоровье зубов с возрастом может каждый. Для этого нужно забыть о бесконтрольном потреблении сладких и кислых продуктов. Именно они — причина скопления бактерий, которые разрушают зубную эмаль, образуют зубной камень и способствуют выпадению зубов. «Чем больше сладостей вы употребляете, тем быстрее разрушается ваша эмаль», — пояснила стоматолог. Чтобы этого избежать, чистить зубы нужно не реже 2 раз в день. Специалист рекомендует пасту с высоким содержанием фтора, который поможет укрепить зубы.

Эльвира Бобкова советует включать в рацион продукты, богатые кальцием, например, сыр. «Чтобы полезные компоненты не вымывались с костной части зубов, нужно более серьезно относиться ко всем предостережениям, о которых твердят с детства каждому ребенку, в том числе изменить привычный образ жизни», — рассказала стоматолог.

Специалист рекомендует пить как можно больше воды — она не содержит сахар и очищает полость рта. И самый важный совет Эльвиры Бобковой — раз в полгода обязательно посещать стоматолога, даже при отсутствии видимых проблем.