Врач рассказала, какие продукты в новогодних подарках провоцируют аллергию у детей

Врач-педиатр Ольга Татаркина рассказала, на что следует обратить внимание при выборе новогодних сладостей.

По словам медика, первое правило — помнить о количестве. Бесконтрольное потребление конфет может вызвать высыпания на теле. Специалист отметила, что конфеты содержат в себе стабилизаторы, эмульгаторы, искусственные вкусоароматические добавки и прочие компоненты с кодировкой Е. Все эти компоненты также обладают гистаминолиберирующим действием и не рекомендованы детям. Орехи также могут спровоцировать аллергические реакции.

«Основу сладкого новогоднего подарка, как правило, составляют шоколадные конфеты. Шоколад является гистаминолибератором, то есть способствует высвобождению из тучных клеток такого вещества, как гистамин. А он, в свою очередь, является виновником появления высыпаний на коже и зуда», — цитирует Life.ru Татаркину.

Медик посоветовала обратить внимание на жевательный мармелад. По ее словам, следует помнить, что детский организм особенно восприимчив к некоторым красителям и вредным веществам. Поэтому детям до трех лет вообще нежелательно давать конфеты, а карамель разрешена лишь со школьного возраста.