Врач рассказала, когда в борьбе с ожирением поможет только хирургическое вмешательство

Врач-диетолог Наталия Гридина рассказала, когда в борьбе с ожирением необходимо хирургическое вмешательство. Она отметила, что к такому методу борьбы с лишним весом можно прибегать на первой стадии ожирения.

«Первая степень ожирения характеризуется индексом массы тела от 30 до 35 единиц. Бариатрические операции проводятся по показаниям и с индексом массы тела пациента свыше 40 единиц. Но если у человека есть желание сделать операцию, он может пойти на нее за свой счет. Рассчитать ИМТ можно как с помощью врача, так и самостоятельно, зная свой точный вес и рост», — рассказала врач Life.ru.