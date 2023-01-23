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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 16:05

Врач рассказала, когда визит в травмпункт после падения откладывать нельзя

Мария Гусева
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Травматолог-ортопед Мария Авкопашвили объяснила, когда нужно обязательно обратиться к врачу после падения.

«Четко разграничить травму, которая подлежит экстренной госпитализации, и травму, которую можно вылечить амбулаторно, довольно сложно. Поэтому во избежание тяжелых осложнений лучше обратиться к специалисту незамедлительно. Связано это с тем, что клиническая картина переломов, ушибов и растяжений очень схожа», — цитирует Life.ru Авкопашвили.

Медик сообщила, что нужно срочно обратиться к врачу, если после получения травмы в поврежденном месте буквально на глазах появляется отек, прикосновения причиняют боль и слышится похрустывание.

По словам врача, особо опасными являются травмы крупных трубчатых костей, в особенности переломы бедренной кости. Данные ситуации требуют незамедлительной госпитализации.

Источник: Life.ru
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