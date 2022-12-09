Врач рассказала, кому нельзя быть донором

Врач, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что быть донором нельзя после определенных заболеваний. К ним относят ВИЧ, гепатит В и С, туберкулез, онкология, заражение паразитами, психические расстройства и пр. Даже полное отсутствие слуха, речи или зрения может помешать стать донором. Есть причины, которые могут временно помешать сдачи крови. К примеру, пульс менее 55 или свыше 95, прием некоторых лекарственных препаратов, беременность или лактация, и даже недавно сделанное тату.

Как подготовиться к сдаче крови, и какие еще причины могут помешать донорству, читайте в полной версии материала в «СЭ».