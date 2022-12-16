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16 декабря, 17:35

Врач рассказала, кому нельзя принимать ванну

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@spencerdavis
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Врач, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что прием горячей ванны противопоказаны детям, пожилым людям и беременным женщинам. Наличие сердечно-сосудистых заболеваний, тромбоза и варикозного расширения вен может тоже стать причиной, по которой лучше принять душ, а не сидеть в горячей воде. При повышенной температуре и в разгар простуды ванна также будет лишней.


Какие еще причины могут помешать насладиться приятным и полезным ритуалом, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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