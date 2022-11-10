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10 ноября, 15:00

Врач рассказала, кому противопоказана фейхоа

Иван Шитик
Корреспондент
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Эндокринолог Анастасия Квасова рассказала, что фейхоа является полезной ягодой, однако детям до года не стоит ее есть, так как их пищеварительная система еще недостаточно зрелая.

«Грубые пищевые волокна могут вызвать дискомфорт у малышей. В более старшем возрасте при отсутствии аллергии на экзотическую ягоду можно давать детям по одной-две в день», — отметила она в интервью Life.ru.

Эксперт добавила, что в трех крупных плодах содержится суточная норма йода для взрослого человека, поэтому от фейхоа стоит отказаться людям с гиперфункцией щитовидной железы.

С осторожностью стоит отнестись к ягоде и больным сахарным диабетом: можно ограничиться небольшой порцией в первой половине дня без добавления сахара или меда.

Источник: https://life.ru/p/1537925
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