Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

22 ноября, 16:30

Врач рассказала, нужно ли заставлять себя завтракать

Иван Торопцев
Корреспондент
Завтрак.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Диетолог Ирина Мансурова рассказала, нужно ли заставлять себя есть по утрам.

По словам эксперта, аппетит может пропасть по трем причинам: плотный ужин накануне вечером, употребление большого количества кофе и стрессы.

«Большинство названных выше причин можно устранить без особых усилий. Но прежде я рекомендую обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы выявить источник нарушений», — приводит Life.ru слова Мансуровой.

Диетолог заявила, что принимать завтрак важно, а если человек не будет принимать еду по утрам, у него возникнут проблемы с организмом. Специалист отметила, что в таком случае желудок начнет переваривать сам себя, а также будет застаиваться желчь. Кроме того, отсутствие завтрака нередко становится причиной набора лишнего веса.

«Не просто так мы, нутрициологи, диетологи, именуем завтрак краеугольным камнем суточного рациона. Те, кто завтракает, интуитивно стремятся есть пищу, в которой содержится меньше жира. А те, кто завтрак пропускает, наоборот, восполняют недополученное, насыщая себя высококалорийной и жирной едой. В итоге им гораздо труднее перебороть соблазн плотно поесть перед отходом ко сну, что тоже провоцирует ожирение», — добавила Мансурова.

Врач рекомендует завтракать через не могу, даже если аппетит полностью отсутствует.

Источник: https://life.ru/p/1540626
Здоровье
Питание
0
Читайте также
Марокко и Хорватия сыграли вничью в матче ЧМ-2022
Проблемы Валиевой теперь в прошлом? Камила вернула четверные и тройной аксель
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Специалисты рассказали, можно ли пить горячий чай с медом

Врач объяснила, как самостоятельно повысить гемоглобин