Врач рассказала, нужно ли заставлять себя завтракать

Диетолог Ирина Мансурова рассказала, нужно ли заставлять себя есть по утрам.

По словам эксперта, аппетит может пропасть по трем причинам: плотный ужин накануне вечером, употребление большого количества кофе и стрессы.

«Большинство названных выше причин можно устранить без особых усилий. Но прежде я рекомендую обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы выявить источник нарушений», — приводит Life.ru слова Мансуровой.

Диетолог заявила, что принимать завтрак важно, а если человек не будет принимать еду по утрам, у него возникнут проблемы с организмом. Специалист отметила, что в таком случае желудок начнет переваривать сам себя, а также будет застаиваться желчь. Кроме того, отсутствие завтрака нередко становится причиной набора лишнего веса.

«Не просто так мы, нутрициологи, диетологи, именуем завтрак краеугольным камнем суточного рациона. Те, кто завтракает, интуитивно стремятся есть пищу, в которой содержится меньше жира. А те, кто завтрак пропускает, наоборот, восполняют недополученное, насыщая себя высококалорийной и жирной едой. В итоге им гораздо труднее перебороть соблазн плотно поесть перед отходом ко сну, что тоже провоцирует ожирение», — добавила Мансурова.

Врач рекомендует завтракать через не могу, даже если аппетит полностью отсутствует.