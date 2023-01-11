Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 20:00

Врач рассказала о напитках, повышающих риск онкологии

Ольга Стрельникова
Содовая.
Фото Freepik/rawpixel.com
Telegram Дзен

Врач-гастроэнтеролог Василий Нежданов в интервью «Кубанским Новостям» рассказал, что значительно повышают риск развития рака кишечника напитки с высоким содержанием сахара. К ним относятся газировка, соки, морсы промышленного производства.

«Любовь к напиткам, содержащим большое количество сахара, способна принести много вреда здоровью. В том числе увеличить в два раза риск развития рака кишечника», — предостерег специалист.

Василий Нежданов посоветовал изменить свои привычки и исключить из рациона сладкие напитки промышленного производства.

«Чем раньше вы перестанете их употреблять, тем больше вероятность никогда не узнать на собственном примере, что такое рак кишечника и какие страдания он причиняет человеку», — пояснил врач.

В качестве напитков лучше употреблять вкусные и безопасные какао, воду с лимоном, минералку, чай.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Питание
1
0
Читайте также
Роднина раскритиковала попавшего в реанимацию фигуриста Костомарова за переработки
Макрон хочет сделать Платини новым боссом французского футбола. Чем занимался Мишель после коррупционного скандала?
В ВСУ признали большие потери у Артемовска
Толкнувший офицера военный приговорен к 5,5 года лишения свободы
Командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО назначен начальник Генштаба Герасимов
В Италии заявили о недооценке Киевом российских военных
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нарколог объяснил, с чем связано желание курить при алкогольном опьянении

Массажист назвал 5 причин делать массаж сухой щеткой